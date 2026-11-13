Napoli, truffe agli anziani in tutta italia, il bottino viaggiava per posta: recuperati oro e 16mila euro

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Non si fermavano alle truffe agli anziani, ma avevano escogitato anche un sistema per trasportare la refurtiva senza destare sospetti: spedire denaro e gioielli attraverso il circuito postale, utilizzando nomi falsi e destinatari fittizi. È il nuovo stratagemma scoperto dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che hanno intercettato e recuperato quattro pacchi contenenti il bottino sottratto durante altrettante truffe commesse nel Nord Italia.

Le spedizioni partivano da Savignano sul Panaro, in provincia di Modena, Casazza, nel Bergamasco, Borgone Susa, nel Torinese, e Farini, in provincia di Piacenza. Un sistema organizzato per consentire ai responsabili di allontanarsi dai luoghi dei raggiri e far arrivare la refurtiva a un destinatario prestabilito, eludendo eventuali controlli e perquisizioni.

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il raggiro del finto carabiniere

Il meccanismo utilizzato per truffare le vittime era quello ormai tristemente noto. Tutto iniziava con una telefonata di un falso carabiniere, che convinceva il marito dell’anziana a raggiungere una caserma con il pretesto di alcuni accertamenti sul possibile coinvolgimento della sua automobile in una rapina.

Una volta allontanato l’uomo, entrava in azione un complice, che si presentava nell’abitazione qualificandosi come tecnico del tribunale. Alla donna veniva raccontato che il marito era coinvolto in presunti problemi giudiziari e che, per aiutarlo, era necessario consegnare denaro e oggetti preziosi. Una volta ottenuti i beni, il truffatore si dileguava.

La novità riguardava proprio la fase successiva: invece di trasportare direttamente il bottino, i malviventi lo inserivano in pacchi postali, spedendolo sotto falso nome verso destinatari fittizi.

Recuperati 543 grammi d’oro e 16.730 euro

L’attività investigativa dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro, impegnati nel contrasto alle truffe agli anziani su tutto il territorio nazionale, ha consentito di recuperare quattro spedizioni.

All’interno dei pacchi sono stati rinvenuti gioielli in oro per un peso complessivo di 543 grammi e 16.730 euro in contanti. Si tratta di beni sottratti alle vittime, alcuni dei quali rappresentano ricordi familiari tramandati per generazioni. Tutto il materiale recuperato sarà restituito ai legittimi proprietari.

Le due pistole nascoste nella donazione per i bambini

Tra gli oggetti sequestrati c’erano anche due pistole, una calibro 357 Magnum e una calibro 22, sottratte durante una truffa commessa in provincia di Piacenza.

Per nasconderle e superare eventuali controlli, i responsabili avevano escogitato un ulteriore stratagemma: il pacco, del peso di cinque chili, era indirizzato a una finta Onlus per bambini e riportava la dicitura «Donazione giocattoli».

All’interno della scatola erano stati sistemati numerosi giocattoli a forma di arma, utilizzati per mascherare la presenza delle due pistole vere.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per identificare tutti i componenti della banda. Il cerchio investigativo si starebbe stringendo attorno ai responsabili di un sistema che ha permesso di colpire persone anziane in diverse regioni italiane e trasferire il bottino attraverso le spedizioni postali.