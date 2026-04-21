Nasconde 900 grammi di hashish in frigo, 19enne arrestato a Casoria

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Arresto dei carabinieri della Stazione di Casoria. A finire in manette è Francesco Ferrara, 19enne della zona, già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Durante la perquisizione domiciliare, i militari, all’interno di uno zaino e di un giubbotto hanno trovato 70grammi di marijuana e 40grammi di cocaina. La sorpresa nel frigo: 900grammi di hashish sottovuoto, conservati insieme alle verdure per preservarne la freschezza. Ferrara è stato portato in carcere, ora è in attesa di giudizio.

Spaccio a Giugliano

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Giugliano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giovanni Napoletano, 64enne della zona, già noto alle forze dell’ordine.

Fermato, a bordo di una Fiat Panda, il 64enne è stato trovato in possesso di 6 grammi circa di marijuana. Perquisita l’abitazione, l’uomo nascondeva altri 203grammi di marijuana già suddivisa e pronta per la vendita.

Arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio.

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