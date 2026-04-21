Rapina alla Credit Agricole al Vomero, “Un lavoro per 3 bande, una è di Giugliano”

PUBBLICITÀ

Tre rapinatori, tre scassinatori e due basisti, uno in banca e l’altro nella manutenzione fognaria. Sarebbero, dunque, otto le persone coinvolte nell’ormai noto colpo del secolo alla filiale della Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro al Vomero. C’è di più, secondo quanto reso noto nel format Confidential di Fanpage, poche bande sarebbero capaci di un’azione così precisa ed organizzata. Secondo una fonte riservata i ladri proverrebbero da Giugliano, dai Quartieri Spagnoli o dal Rione San Gaetano. Questi sarebbero stati coadiuvati dal lavoro di due basisti, uno che avrebbe passato le mappe fognarie e l’altro legato alla banca. Inoltre non sarebbe stata lasciata al caso anche la scelta dei ruoli: quelli più adulti a inscenare la rapina, presumibilmente con pistole giocattolo, ed i più giovani impegnati a distrecarsi nel tortuoso percorso fognario. Gli ultimi scavi, quelli più vicini all’istituto di credito, sarebbero stati effettuati con cacciaviti e martelli per non allertare gli inquilini del palazzo sovrastante ed i sensori della banca. I ladri sono rimasti in banca al massimo per 50 minuti, in cui hanno razziato le cassette di sicurezza e poi si sono dati alla fuga attraverso le fogne.