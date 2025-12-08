PUBBLICITÀ
Dramma familiare, la neonata Lucia muore nell'incidente

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Dramma familiare, la neonata Lucia muore nell'incidente
Dramma familiare, la neonata Lucia muore nell'incidente
Lucia avrebbe compiuto 3 mesi il 12 dicembre. Ora per la sua morte, avvenuta nella serata di sabato sull’autostrada A5, Torino-Aosta, in un incidente. La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per fuga del conducente. Alla guida dell’auto su cui era la bambina c’era la mamma, Costanza Fiore come riporta RaiNews. L’aggravante della fuga riguarda almeno 2 veicoli che sarebbero stati coinvolti nell’accaduto, infatti i conducenti si sarebbero allontanati senza prestare soccorso.

Sono stati trovati intanto dei testimoni. Inoltre sono in corso gli accertamenti tecnici per capire come fosse messo in auto l’ovetto che conteneva la bimba, che è stato sbalzato fuori dal mezzo nell’incidente.

Gli investigatori lavorano per accertare la dinamica dell’incidente, anche con l’ascolto di testimoni, automobilisti che si sono trovati a percorrere quel tratto di autostrada, in direzione Aosta appena fuori Torino, tra gli svincoli di Settimo e di Volpiano. Il veicolo in cui c’era la mamma era finito ormai fuori strada dopo una carambola. La 35enne resta in osservazione nel pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Bosco di Torino.

Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

