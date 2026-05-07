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Il gup di Napoli Rosaria Maria Aufieri ha rinviato a giudizio i 12 sanitari indagati dalla Procura (sostituto procuratore Manuela Persico) per la morte di un neonato di appena 6 giorni, Christian, deceduto nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Monaldi di Napoli il 10 dicembre del 2024.

A tutti viene contestato di avere, nella veste di medici e personale sanitario in servizio nel reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, cagionato la morte del neonato.

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Il Monaldi è l’ospedale già finito sotto i riflettori per la morte del piccolo Domenico, vicenda che vede sotto accusa alcuni componenti della équipe che si occupò del suo trapianto di cuore, poi fallito.

Neonato morto al Monaldi di Napoli, in 12 vanno a processo: “Imperizia e negligenza”

La vicenda di Christian invece vede coinvolta la Neonatologia. Secondo l’accusa, “con condotte caratterizzate da imperizia, imprudenza e negligenza, nonché in violazione delle linee guida e delle cosiddette ‘best practices'”, i sanitari avrebbero omesso di tenere sotto un adeguato monitoraggio la posizione di un catetere venoso centrale applicato per alimentare il neonato, nato sotto peso.

Il catetere, secondo quanto emerso dagli accertamenti tecnici disposti dagli inquirenti, avrebbe provocato “una lesione cardiaca con conseguente fuoriuscita di liquido parenterale” determinando una grave insufficienza cardio-respiratoria che, alla fine, ha portato al decesso del piccolo.

Il padre e la madre del piccolo, Marco Cozzolino e Denise Amato, sono difesi, rispettivamente, dagli avvocati Mariarca Cozzolino e Carla Maruzzelli. La famiglia è assistita, sotto il profilo civilistico dagli avvocati Fabrizio De Luca e Daniela Bergameo.

Soddisfazione per la decisione del giudice dell’udienza preliminare, è stata espressa da tutti gli avvocati della famiglia: “il rinvio a giudizio rappresenta un primo, significativo passo verso l’accertamento della verità e delle responsabilità in ordine alla tragica vicenda”. L’inizio del processo è stato fissato per il 13 luglio prossimo.