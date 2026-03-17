Niko Pandetta torna in carcere al suo compleanno: “Usava troppo i social”

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Nel giorno del suo 35simo compleanno, si sono nuovamente spalancate le porte del carcere romano di Rebibbia per Niko Pandetta. Questa la decisione per il trapper neomelodico, nipote di un boss catanese, condannato a 4 anni e nove mesi per spaccio ed evasione. Il cantante era uscito dalla cella del penitenziario di Cagliari ad ottobre, in affidamento a una comunità terapeutica di Palestrina a Roma, ma è accusato di aver violato le prescrizioni. Proprio nei prossimi giorni è in uscita il nuovo album, con collaborazioni importanti, da Baby Gang a Guè. “Troppi social e telefoni”, infatti, per il Tribunale di Sorveglianza di Roma, come denunciato dai report della polizia.

Il permesso per il nuovo disco

Pandetta, come si legge sull’Unione Sarda, di recente aveva chiesto il permesso di partecipare alle registrazioni del suo nuovo disco, “Malavita”, con due sedute di quattro ore alla settimana. “Ma da rapporti di polizia – si legge sul quotidiano sardo – è emerso un uso indiscriminato del cellulare e dei social, vietati, che il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha giudicato incompatibili con l’affidamento alla comunità terapeutica. E ha disposto il trasferimento in carcere”.

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Il nuovo cd di Nico Pandetta

Così, proprio nel giorno del suo compleanno, il trapper neomelodico è finito a Rebibbia. Intanto il nuovo disco, tredici tracce una lunga lista di collaborazioni importanti con artisti della scena rap italiana, da Baby Gang e Simba La Rue a Kid Yugi e Guè, sarebbe in uscita a fine mese, a tre anni dall’ultimo, come annunciato dallo stesso Pandetta su Instagram e da una grossa campagna pubblicitaria. “Siete la mia famiglia! Sono felice di avervi avuto al mio fianco nella tempesta. Speriamo di poterci godere il sole tutti insieme”, aveva scritto nei ringraziamenti via social.