No Green pass, presidio e blocco a San Tammaro: "Non cediamo ai ricatti"

Presidio e blocco delle attività questa mattina dei dipendenti alla sede di San Tammaro dell’azienda di Manutenzione stradale di Napoli e Caserta denominata Manutenzione Scarl contro l’obbligo vaccinale e l’introduzione del green pass sui luoghi di lavoro, da oggi necessario secondo il decreto del governo Draghi. Gli aderenti alla sigla sindacale Si Cobas, molti dei quali provenienti dallo storico gruppo di disoccupati di Napoli Banchi Nuovi, hanno cominciato il picchetto questa mattina alle 7 dopo aver comunicato alle altre sigle sindacali rappresentate e all’azienda la propria intenzione di scioperare.

A prendere parte alla mobilitazione di San Tammaro anche ma o lavoratori di Esaf a Benevento-Avellino e Sim Salerno, sempre del comparto manutenzione stradale. “Vogliamo lavorare tutti, a prescindere dal greenpass non accettiamo il ricatto del governo. O ci fate entrare tutti o blocchiamo – la posizione espressa dalle decine di dipendenti promotrici dell’iniziativa nel giorno di introduzione dell’obbligo del green pass.

I lavoratori contrari al vaccino, non possono sostenere una tassa occulta come quella del tampone ogni 48ore. La manutenzione stradale, come i portuali di Trieste e Genova che da giorni in modo chiaro e netto rifiutano il greenpass non accettando la mediazione del tampone gratuito, scioperano per il ritiro del decreto in vigore da oggi” la rivendicazione dei dipendenti della società con sede a San Tammaro.

“Sosteniamo e lottiamo insieme a tutti quei lavoratori del paese che oggi si rifiutano di sottostare ai dictact del governo. Il green pass è solo uno strumento di controllo sociale che nulla ha a che fare con il garantire la salute dei lavoratori le aziende sono dovute al controllo e prevenzione del contagio da covid19 quindi non dovrebbero sospendere né i tamponi scadenzati e continuare a garantire la prevenzione”, concludono i lavoratori della manutenzione stradale di Napoli e Caserta. Sul posto per evitare tensioni, gli agenti della Polizia di Stato. Nel video all’esterno della fabbrica, i dipendenti ribadiscono a InterNapoli.it la loro posizione.

