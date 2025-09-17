Non ce l’ha fatta Giuseppe Marchese, fatale un incidente per il 19enne di Sarno

PUBBLICITÀ

Non ce l’ha fatta Giuseppe Marchese, 19 anni di Sarno. Fatale l’impatto terribile che lo ha visto sbalzare dal suo scooter. A travolgerlo un’auto lanciata nella corsia opposta di marcia della strada, alla guida una donna che sarebbe risultata positiva ad alcol e droga.

L’incidente è avvenuto la sera di lunedì, in via Ingegno, la strada che costeggia l’area industriale della città di Sarno. Intorno alle ore 22 si è verificato l’impatto devastante tra lo scooter con in sella Giuseppe ed un amico, ed una Fiat 500X, con alla guida la donna ed un’altra persona a viaggiare a bordo al posto passeggero anteriore.

Uno scontro frontale che ha sbalzato i due giovani dal motociclo: sono finiti per schiantarsi sull’asfalto. Il rombo ha destato i residenti della zona che, accorsi in strada, hanno chiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

I soccorsi e le condizioni dei ragazzi

Sul posto le ambulanze. Medici e paramedici si sono subito resi conto delle condizioni di entrambi i giovani che sono stati trasportati in codice rosso al vicino ospedale “Martiri del Villa Malta”. Un ragazzo ha riportato fratture multiple a bacino ed anca. Ad avere la peggio è stato Giuseppe. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime e si era reso necessario il trasferimento all’ospedale Ruggi di Salerno. Sottoposto a due interventi chirurgici delicati e complessi, la sua situazione è precipitata ulteriormente questa mattina.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona hanno restituito l’intera dinamica: l’auto ha invaso la corsia opposta di marcia, andando a colpire in maniera violenta lo scooter.