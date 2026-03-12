PUBBLICITÀ

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato 4 uomini per fuga pericolosa. Tre di loro dovranno rispondere anche di favoreggiamento perché il quarto, il 45enne Gennaro Rizzo, è risultato essere latitante da ottobre.

Con lui in manette Luca Orsetti, 31enne, Luca Di Fraia 27enne e Daniele Innocente 23enne, tutti già noti alle forze dell’ordine.

Non si fermano all’alt e si danno alla fuga, arrestati dopo 3 km di inseguimento tra Bacoli e Monte di Procida

E’ mattina inoltrata e i carabinieri pattugliano il territorio. Siamo a Monte di Procida, località Cappella. Davanti ai militari una Fiat 500x nera. A bordo quattro uomini. L’atteggiamento spavaldo non convince, scatta l’alt. L’auto non si ferma e parte l’inseguimento. La Fiat 500x corre, non è intenzionata ad arrendersi ma gazzella è lì, a pochi metri.

Prima una svolta a sinistra poi una a destra e i fuggitivi imboccano Via Fusaro dove a sbarrargli la strada c’è un’altra pattuglia. Arriva a tutta velocità, freno a mano tirato di colpo, piccolo testa-coda e l’auto è costretta a fermarsi. Dopo 3 km la fuga è terminata.

I 4 spalancano le portieri ma l’intenzione è quella di continuare a scappare. Due uomini vengono bloccati immediatamente, gli altri due fuggono in direzioni opposte.

Il primo viene catturato dopo una corsa tra le strade di Bacoli, l’altro, che intanto aveva fatto perdere le sue tracce, è stato trovato poco dopo da una gazzella nella zona rurale della cittadina.

Perquisiti verranno trovati in possesso di arnesi da scasso: 4 chiavi “topolino”, 14 chiavi universali per l’apertura di porte blindate, 1 smerigliatrice, 2 pali in ferro e 1 passamontagna. In auto anche una paletta segnaletica per la viabilità del Comune di Napoli.

Il 31enne, il 27enne e il 23enne sono ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

Destino diverso per il latitante 45enne, portato a Poggioreale.

Rizzo era già sfuggito all’arresto

Gennaro Rizzo è sfuggito alla cattura l’ottobre scorso nell’ambito di un procedimento del Tribunale di Velletri e lo scorso gennaio nell’ambito di una misura cautelare emessa dal Tribunale DI Napoli Nord (misura eseguita dal nucleo investigativo di Napoli a carico di 38 persone indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione e truffe aggravate).