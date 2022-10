Agguato al figlio del ras Notturno, venti di guerra a Scampia

Attacco diretto alla sua famiglia o vendetta per uno ‘sgarro’ nel mondo della mala. Bisogna partire da questa premessa per ‘spiegare’ l’agguato avvenuto questo pomeriggio al lotto T/A di Scampia, zona Chalet Bakù. Ad essere ferito ad una spalla e una gamba il 19enne Nicola Notturno. Un nome pesante, anzi pesantissimo da queste parti. Il giovane, che vanta piccoli precedenti per droga e porto abusivo di armi, è infatti il figlio di Vincenzo ‘o vettorio, ras dell’omonima famiglia facente parte della ‘galassia’ scissionista e nipote di Gennaro ‘o sarda i o, da qualche anno collaboratore di giustizia. Secondo la prima ricostruzione il giovane era nei pressi della palazzina M quando in due hanno agito in sella ad una moto di grossa cilindrata (leggi l’articolo di Internapoli). Il giovane non ha avuto tempo di capire cosa stesse succedendo venendo centrato più volte e finendo all’ospedale Cardarelli dove è stato ascoltato dagli uomini del locale commissariato (diretto da Giovanni Bruno Mandato).

Gli investigatori (indagini affidate alla squadra mobile e agli uomini del commissariato Scampia) credono che l’agguato di questo pomeriggio sia collegato alla stesa avvenuta la scorsa notte sempre in zona Chalet Bakù quando alla centrale operativa della polizia sono stati segnalati colpi di arma da fuoco. Due persone inoltre, notizia giunta poche ore fa, sarebbero state inoltre fermate dalla polizia e saranno sottoposte alla prova dello stube per verificare una loro eventuale partecipazione all’agguato di oggi. Un raid che, per le modalità con le quali è stato compiuto, ricorda l’omicidio qualche anno del cugino omonimo Nicola ‘o chiatt, ucciso sotto i porticati del lotto T/A da killer mai finora identificati. Recentemente il padre del giovane Nicola, Vincenzo, è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per l’omicidio di Giuseppe Moliterno. Per questo delitto nei giorni scorsi Raffaele Amato junior ha confessato la sua partecipazione (leggi qui l’articolo)