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Ennesima notte di piombo e paura ai Quartieri Spagnoli. Ancora colpi di pistola, dunque, con un bersaglio al momento non meglio precisato.

Nuova notte di piombo a Napoli, stesa tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli

L’allarme è scattato intorno alle quattro, quando alcuni residenti, svegliati di soprassalto dagli spari, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

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Le segnalazioni si sono purtroppo rivelate corrette: a terra, in vicoletto Rosario a Portamedina, i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale hanno infatti trovato almeno quattro bossoli. Per fortuna nessun ferito e non sarebbero stati registrati neppure danni ad abitazioni o auto in sosta.

Nella zona è attiva da tempo una guerra tra gang formate da giovanissimi. Le indagini sono adesso condotte dalla polizia di Stato, che sta cercando di capire se vicino al luogo del raid siano presenti, o meno, telecamere di videosorveglianza che possano aver inquadrato l’arrivo o la fuga del commando.