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Nuova notte di piombo a Napoli, stesa tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Nuova notte di piombo a Napoli, stesa tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli
Nuova notte di piombo a Napoli, stesa tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli
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Ennesima notte di piombo e paura ai Quartieri Spagnoli. Ancora colpi di pistola, dunque, con un bersaglio al momento non meglio precisato.

Nuova notte di piombo a Napoli, stesa tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli

L’allarme è scattato intorno alle quattro, quando alcuni residenti, svegliati di soprassalto dagli spari, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

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Le segnalazioni si sono purtroppo rivelate corrette: a terra, in vicoletto Rosario a Portamedina, i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale hanno infatti trovato almeno quattro bossoli. Per fortuna nessun ferito e non sarebbero stati registrati neppure danni ad abitazioni o auto in sosta.

Nella zona è attiva da tempo una guerra tra gang formate da giovanissimi. Le indagini sono adesso condotte dalla polizia di Stato, che sta cercando di capire se vicino al luogo del raid siano presenti, o meno, telecamere di videosorveglianza che possano aver inquadrato l’arrivo o la fuga del commando.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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