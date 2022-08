Nuovo autovelox nel Casertano, revisioni e assicurazione nel mirino

Il sindaco di Villa Literno Valerio Di Fraia ha disposto la messa in esercizio fino al prossimo anno dell’apparecchiatura elettronica per il controllo e la segnalazione agli Agenti di Polizia Municipale, Ufficiali e Uffici del Comando degli autoveicoli in transito privi della copertura assicurativa o della periodica revisione in corrispondenza della Strada provinciale 131 Km 6+850. L’impianto funzionerà per tutte le 24 ore. Il servizio è stato affidato ad una ditta di Roma che posizionerà l’apparecchiatura e anche la segnaletica con l’indicazione della ‘area sorvegliata’.