Rissa sul traghetto da Napoli ad Ischia, 5 giovani cacciati dalla Guardia Costiera

PUBBLICITÀ

Momenti di tensione a bordo di un traghetto veloce partito da Napoli e diretto a Ischia, con scalo intermedio a Procida. Durante la navigazione, infatti, alcuni passeggeri sono stati protagonisti di una lite che, in pochi istanti, sarebbe passata dalle parole ai fatti.

Secondo una prima ricostruzione, alla base del diverbio ci sarebbe stata una borsa appoggiata su una sedia. Una questione apparentemente banale che avrebbe però fatto scattare un acceso confronto tra alcuni viaggiatori. Prima le parole grosse, poi gli spintoni, fino a rendere necessario l’intervento del personale di bordo.

PUBBLICITÀ

Gli addetti sono riusciti tempestivamente a riportare la calma, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente. L’episodio, tuttavia, è stato segnalato alle autorità competenti.

Quando il traghetto ha fatto ingresso nel porto di Procida, sulla banchina erano già presenti alcune pattuglie della Guardia Costiera e dei Carabinieri, allertate proprio in relazione a quanto accaduto durante la traversata.

Cinque passeggeri sono stati fatti scendere dall’imbarcazione e accompagnati negli uffici delle forze dell’ordine, dove sono stati identificati. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della lite e chiarire le responsabilità dei coinvolti.

Una traversata che avrebbe dovuto svolgersi senza particolari problemi si è dunque trasformata in un momento di tensione, fortunatamente senza conseguenze più gravi grazie al rapido intervento del personale di bordo.