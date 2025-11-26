“Oltre 200 persone hanno scritto il nome di Rita De Crescenzo sulla scheda elettorale”, la rivelazione di Di Fenza

PUBBLICITÀ

Forza Italia nella circoscrizione di Napoli ottiene 2 seggi. Eletti Massimo Pelliccia, sindaco di Casalnuovo, con 16.515 voti, davanti a Susy Panico con 12.911.

Restano fuori il consigliere regionale uscente Franco Cascone, Gianfranco Librandi, vice coordinatore del partito in Campania, il consigliere comunale di Napoli, Salvatore Guangi. Pessimo risultato per Pasquale Di Fenza, consigliere regionale uscente, alla ribalta per il video nella sede del Consiglio regionale della Campania con il sottofondo dell’Inno di Mameli e la bandiera italiana sventolata con la tiktoker Rita De Crescenzo. Proprio lei lo aveva accompagnato in questa campagna elettorale in giro per Napoli ma anche girando dei video sui social insieme con lui. Di Fenza è 19esimo su 27 candidati con 1.208 voti

PUBBLICITÀ

Ai microfoni di Radio Marte nella trasmissione La Radiazza Di Fenza ha detto: “In molte municipalità ci sono centinaia di voti col nome di Rita De Crescenzo come ad esempio a Poggioreale ci sono oltre 200 voti per la tiktoker. Molti hanno votato solo Forza Italia, questo è proprio l’effetto degli influencer. La mia accoppiata con i tiktoker mi ha penalizzato personalmente ma ha favorito il partito Forza Italia. Ho fatto da cavia per capire se il fenomeno funzionasse o meno. Porterò avanti il partito a Marano, mi impegnerò per il territorio”.

LE PAROLE DI RITA DE CRESCENZO

Un’ “ingiustizia”, una “vergogna”, un “accanimento vero e proprio contro di me”. Così la tiktoker Rita De Crescenzo sui social è tornata sull’episodio avvenuto nel seggio del Pallonetto a Napoli dove non ha potuto votare in quanto cancellata dagli elenchi elettorali.

“É successa una cosa gravissima, un’ingiustizia – ha ribadito – Non mi hanno trovato nella lista, ma io non sono irreperibile, non sono evasa. Ho la residenza in via del Pallonetto di Santa Lucia, con mio marito e mio figlio, lui ha votato e a me non mi hanno fatto votare”. La tiktoker diventata famosa per la carovana di turisti napoletani portati a Roccaraso sostiene che sempre nella giornata di ieri i carabinieri le hanno notificato a casa un provvedimento. Dunque non sono irreperibile” “Ho convinto tanta gente a votare – aggiunge – mi hanno fatto una cattiveria enorme. Cinque mesi fa ho votato, ieri i carabinieri mi hanno trovato e sanno tutti dove sono”.