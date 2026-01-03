PUBBLICITÀ
Oltre 370 dosi di droga nascoste nel borsello, la scoperta nella palazzina a Napoli

Di Gianluca Spina
I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno rinvenuto in un seminterrato 376 dosi di stupefacenti, pronte per essere smerciate. Erano custodite in un borsello, in una palazzina di via Claudio Miccoli. All’interno 71 stecchette di hashish, 65 bustine di marijuana, 94 di cocaina e 146 di crack. La droga è stata sequestrata, proseguono le indagini per individuare il pusher che l’avrebbe rivenduta.

