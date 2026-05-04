Oltre mezzo chilo di droga e 3 cellulari, abbattuti due droni a Poggioreale

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La polizia penitenziaria del carcere di Napoli – Poggioreale ha intercettato e abbattuto due droni con i quali ignoti hanno tentato di recapitare ai detenuti 600 grammi di hashish e 3 smartphone. Lo rende noto l’ Uspp che esprime “grande soddisfazione per la brillante operazione”. “Ancora una volta – viene ribadito – la polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale si è dimostrata un’ eccellenza, capace di garantire con spirito di abnegazione un ambiente sicuro e legale. “Oramai – ricorda il sindacato – si combatte una guerra quotidiana nelle carceri, con l’evoluzione ormai hi-tech delle modalità utilizzate dalla criminalità organizzata la quale, attraverso i ‘corrieri volanti’, tenta continuamente di scavalcare i muri di cinta degli istituti di pena per introdurre droga e cellulari, mettendo così a rischio la sicurezza dell’istituto, del personale e della collettività”.

L’ Uspp torna a chiedere “con urgenza contromisure hi-tech strumenti per fronteggiare le minacce tecnologiche, come i sistemi anti droni, per rafforzare i controlli perimetrali, ma soprattutto l’ adeguamento della pianta organica carente di ben 150 unità”.

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