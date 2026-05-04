Omicidio a Ibiza, spunta la foto sui social tra la vittima e l’aggressore

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C’è una foto sui social a ritrarre insieme Francesco Sessa e Annibale Damiano, 35 anni il primo, 45 il secondo. Sono ad una festa, una delle tante che si tengono a Ibiza, dove Francesco da due anni faceva il pizzaiolo, mentre Annibale lavora per una società di noleggio auto.

La Guardia Civil ha pochi dubbi sul fatto che Damiano abbia ucciso Sessa a coltellate, nel pomeriggio di mercoledì, fornendo alla giustizia spagnola un quadro indiziario tale da farle disporre la custodia preventiva in carcere.

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Annibale Damiano però continua a dirsi innocente e avrebbe un alibi che si sta verificando: in particolare, un’amica avrebbe riferito di averlo visto all’ora del delitto in aeroporto, mentre consegnava una vettura a un cliente.

Gli inquirenti iberici stanno anche verificando il racconto di chi avrebbe visto Francesco Sessa litigare con due persone poco prima di essere ammazzato. Iil dubbio è che Damiano possa aver avuto dei complici o comunque che nel delitto possano essere coinvolte altre persone. Una circostanza che, forse, potrebbe dare anche un movente a un omicidio in apparenza inspiegabile.

La Farnesina ha potenziato l’assistenza diplomatica a Ibiza, dov’è ancora la famiglia di Sessa. La mamma tornerà in Italia martedì. Alcuni giornali locali confermano che la salma rientrerà imbalsamata non prima di dieci giorni, mentre un video documenta l’altarino fatto dagli amici di Francesco con fiori e foto sul luogo dell’accoltellamento.