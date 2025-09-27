Omicidio ad Afragola, arriva la svolta: indagato il figlio del ras Nobile

PUBBLICITÀ

Probabile svolta nelle indagini per l’omicidio di Pasquale Buono, ucciso due mesi fa in un negozio di biancheria ad Afragola. Dopo l’iscrizione nel registro degli indagati del 21enne Marco Castiello, gli uomini del commissariato di Afragola (guidato dal vice questore aggiunto Gian Vito Zazo) hanno iscritto nel registro degli indagati un altro giovanissimo, Antonio Nobile ‘topolone’, figlio del ras Giuseppe Nobile ‘o panzaruttar.

Nobile si è visto recapitare dagli agenti un avviso di accertamento tecnico irripetibile attraverso l’esame del DNA. Nobile, difeso dagli avvocati Dario Carmine Procentese e Domenico Buonincontro, è a piede libero e non è stato arrestato e non ha ricevuto alcuna misura restrittiva e avrà tutto il tempo per dimostrare la sua innocenza.

Buono era stato ucciso nel giugno scorso in Corso Italia ad Afragola: gli investigatori sin da subito hanno battuto la pista dell’agguato camorristico. Buono non aveva precedenti per camorra, ma era imputato in un processo per tentata estorsione e ritenuto orbitante nel clan Moccia, in particolare vicino al ras Salvatore Puzio detto ‘o ghirù, in carcere per l’omicidio Mocerino.

L’omicidio potrebbe essere collegato anche ad un altro retroscena. Qualche mese prima il pentito del clan Moccia Michele Puzio ha parlato di Pasquale Buono come presunto autore di due omicidi di camorra. Dichiarazioni pesanti, che sicuramente hanno creato fibrillazioni all’interno dei clan Moccia.