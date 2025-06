Omicidio Buono, ad Afragola poteva esserci una strage di innocenti: il particolare scioccante

PUBBLICITÀ

Le immagini scioccanti dell’agguato a Pasquale Buono hanno scosso la comunità di Afragola forse ancor più dell’omicidio stesso.

Una spedizione di morte durata meno di 10 secondi in pieno giorno e alla presenza di passanti e persone del posto. Il killer non ha mandato alla forma, ma ha puntato deciso sulla sostanza, non curante di chi vi era a pochissima distanza dall’uomo che doveva essere assassinato.

Nel filmato, Buono non è visibile, ma appare scontato che si trovasse sull’uscio del negozio di intimo di proprietà del papà, quando è arrivata al corso Italia la moto con i due killer.

L’esecutore materiale del delitto ha sparato i primi colpi, quando la vittima provava disperatamente di cercare riparo nell’esercizio commerciale.

A meno di un metro da lui vi era un uomo che è stato letteralmente sottratto dal pericolo di proiettili vaganti da un’altra persona che lo ha portato via di forza, mentre il killer esplodeva almeno 7 colpi di pistola all’indirizzo di Buono.

Poteva, dunque, essere una strage di innocenti e lo si evince anche dal linguaggio del corpo dei commercianti delle vicine attività commerciali, rimasti pietrificati all’esterno dei propri negozi in quegli attimi di estrema follia omicida.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELL’OMICIDIO DI PASQUALE BUONO (Immagini forti)

