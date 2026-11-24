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“Nemmeno io so come è successo tutto questo, sto cecando di sperare sia un sogno tutto questo, ma purtroppo non l’ho è”. A parlare, anzi a scrivere, è Alessio Tucci, sotto processo a Napoli, dinnanzi ai giudici della Corte di assise, per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra il 26 maggio 2025, in un casolare abbandonato di Afragola.

Tucci, ormai reo confesso, alla fine di luglio 2025 ha inviato ai suoi amici una missiva scritta a mano con la quale ammette il grave gesto compiuto e già profila tempi lunghi per la sua vicenda. L’esistenza della lettera è emersa dall’analisi delle conversazioni in chat trovate sui cellulari degli amici di Alessio Tucci, chiesta dall’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia Carbonaro.

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Oggi, intanto, al processo in corso davanti alla Corte di assise, saranno ascoltati la criminologa Roberta Bruzzone, consulente di parte della famiglia Carbonaro, incaricato dall’avvocato Sergio Pisani di dare risposta a otto quesiti, e Marcello Carbonaro, il papà di Martina. L’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia di Martina, ha chiesto degli accertamenti informatici sui telefoni degli amici dell’imputato dai quali è emerso che Alessio Tucci, dopo avere confessato l’omicidio della ex fidanzata, aveva inviato loro una lettera.

La lettera di Alessio Tucci

Questo il testo integrale della missiva: “Non so bene da dove iniziare, ma inizio a dirvi che nemmeno io so come è successo tutto questo, sto cecando di sperare sia un sogno tutto questo ma purtroppo non l’ho è. Ho fatto una cosa bruttissima ma vi posso assicurare che quel maledetto giorno non ero io, non ero il ragazzo che avete conosciuto voi, estroverso, simpatico e sempre a trovare un modo per cambiare il vostro umore. Ho passato giorni e momenti bellissimi con voi ed tanti altri, ma il più importante sei tu (il nome dell’amico) il mio Pblé (un nomigliono, ndr), fin da piccoli siamo stati sempre insieme, non sai quanto fa male non sentirti ed vederti ogni giorno”.

“Il mio percorso qui è molto lungo – scrive ancora Tucci – quindi spero che un giorno lontano possiamo riunirci tutti insieme come prima. Spero vi manco come voi mancate a me perché mentre scrivo e piango e penso a tutte quelle cazzate belle che abbiamo fatto. Spero solo di farcela perché non sto molto bene, sto prendendo antidepressivi perché sono molto scosso da tutto questo incubo. Vi mando un forte abbraccio dal vostro Alessio.

Vi voglio bene bastardi. Un’altra cosa ad (il nome di un amico), spero che realizzerai al più presto il tuo sogno ed goditi la vita, no come me che me la sono rovinata, di me non interessa nulla più ormai ma sia a te che a tutti voi in presenza vi auguro il meglio, un forte abbraccio Ciao ! Un’altra cosa anche ad (il nome di uno degli amici), adesso non avrai più me che ti scrokko ogni tipo di cosa commestibile a casa tua, ed salutami i tuoi genitori. Un’altra cosa a (il nome di uno degli amici) pure, rimarrai sempre il mio pucculinu invece a (il nomigliono di un amico) sei sempre la mia…”.

Le lacrime del padre di Martina: “Mi fidavo di Tucci, ma oggi vedo solo nero”

Nel corso dell’udienza davanti alla seconda sezione della Corte di assise di Napoli è stato ascoltato anche Marcello Carbonaro, padre di Martina, esaminato come testimone di parte civile. In aula, tra le lacrime, ha ripercorso il rapporto tra la figlia e Alessio Tucci, senza mai chiamare per nome il giovane imputato. «Mi sembrava un ragazzo tranquillo. Non aveva mai dato segnali strani e Martina non era mai tornata a casa con un graffio. Gli avevo dato fiducia e oggi la mia vita è distrutta. Prima vedevo tutti i colori, tranne il nero. Oggi, invece, vedo solo nero», ha raccontato. Il padre ha spiegato che la relazione era iniziata nel maggio 2023, dopo aver proposto al ragazzo di collaborare a un piccolo lavoro di ristrutturazione: «Gli abbiamo aperto la porta di casa e delle nostre vite». Poi il ricordo delle ore drammatiche tra il 26 e il 27 maggio, quando Martina scomparve e i familiari iniziarono a cercarla ovunque, arrivando anche alla Stazione Centrale di Napoli. Carbonaro ha ricostruito la versione che gli sarebbe stata fornita dall’imputato: «Quando Martina non ha più risposto al telefono, abbiamo iniziato a cercarla ovunque, siamo arrivati fino alla Stazione Centrale di Napoli. Sapevamo che era uscita con un’amica per un gelato, ma non era più insieme a lei. Quando l’ho chiamato (Tucci, nda) mi disse che erano stati insieme dieci minuti, poi era venuto un ragazzo con il cappello e un motorino grigio e l’era portata via». Il genitore ha poi riferito di aver raggiunto insieme alla moglie l’abitazione dei genitori del ragazzo, senza trovarlo, per poi rintracciarlo al Gescal: «Io e mia moglie siamo andati a casa dei genitori di lui e lì non c’era. L’abbiamo trovato al Gescal, gli dissi “andiamo a cercare Martina” e lui si oppose. Quando gli ho fatto presente che ero pronto ad andare dai carabinieri per denunciare la scomparsa, aggiunse “non mi mettete in mezzo, io non ho fatto nulla”». Infine, il dolore per la fiducia concessa a quel ragazzo, che la famiglia aveva accolto nella propria casa: «Non so nemmeno perché ho fatto entrare questo ragazzo in casa». E ancora, il ricordo della camera della figlia, diventata il simbolo di un’assenza impossibile da colmare: «Oggi se entro in camera di Martina vedo solo nero».