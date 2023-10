Omicidio di Vincenzo Ruggiero, arriva lo sconto di pena per l’assassino

PUBBLICITÀ

Ciro Guarente ha ricevuto uno sconto di pena. Infatti ìl magistrato di sorveglianza di Napoli ha disposto una riduzione di 495 giorni di carcere per l’assassino di Vincenzo Ruggiero. Dunque è stata accolta l’istanza presentata dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Dario Cuomo, per buona condotta nel periodo che va dal 28 luglio del 2017 al 28 gennaio 2023.

Guarente si trova attualmente nel carcere a Poggioreale, dove sta scontando l’ergastolo inflittogli in primo grado dal tribunale di Napoli Nord il 26 settembre 2018, confermato in Appello nel gennaio del 2020, con sentenza diventata definitiva in Cassazione il 14 maggio del 2021.

LA CONDANNA DELLA CASSAZIONE

Confermata in Cassazione la condanna all’ergastolo per il 39enne Ciro Guarente, imputato per l’omicidio dell’attivista Lgbt Ruggiero, avvenuto ad Aversa il 7 luglio 2017. I resti della vittima furono ritrovati dai carabinieri sotto un massetto di cemento, all’interno di un autolavaggio a Ponticelli. Guarente, secondo quanto accertato nei tre gradi di giudizio, si presentò ad Aversa a casa di Ruggiero e lo uccise a colpi di pistola. Dopodiché fece a pezzi il corpo, lo cosparse di acido muriatico e cemento, e poi lo portò a Napoli, dove lo coprì con altro cemento.