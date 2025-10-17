PUBBLICITÀ
Operaio cade dal tetto di un capannone a Mugnano, Nicola muore al Cardarelli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Cade dal tetto di un capannone a Mugnano, operaio muore al
Cade dal tetto di un capannone a Mugnano, operaio muore al "Cardarelli"
Un uomo di 63 anni è deceduto nell'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere precipitato dal tetto di un capannone, dove erano in corso lavori, a Mugnano, in provincia di Napoli.

Secondo le prime informazioni l'operaio era intento a lavorare ad un lucernario quando è precipitato dall'altezza di circa 7 metri. La Polizia di Stato è intervenuta dopo una richiesta dei sanitari dell'ospedale di Napoli.

La procura di Napoli nord ha disposto il sequestro della salma in vista dell'esame autoptico. Sull'accaduto Sono in corso indagini da parte degli agenti del commissariato di Giugliano in Campania.

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

