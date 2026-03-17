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Operaio morto in cantiere a San Marcellino, due indagati per omicidio colposo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Operaio morto in cantiere a San Marcellino, due indagati per omicidio colposo
Operaio morto in cantiere a San Marcellino, due indagati per omicidio colposo
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Due persone sono ufficialmente indagate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per la morte di Abdellah Rahali, il 38enne algerino precipitato da circa 15 metri durante la ristrutturazione abusiva di un immobile in corso Italia a San Marcellino.

Operaio morto in cantiere a San Marcellino, due indagati per omicidio colposo

La tragedia si è verificata venerdì 12 marzo. L’ipotesi di reato è di omicidio colposo e violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le due persone iscritte nel registro degli indagati.

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Si tratta del titolare della ditta di svuotacantine, presso cui la vittima prestava servizio ‘in nero’, e del proprietario dello stabile dove il lavoratore stava operando, che non aveva dato alcun incarico formale all’azienda perché svuotasse la casa.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Aversa. L’autopsia sul corpo della vittima verrà eseguita mercoledì 18 marzo.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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