Orologi falsi venduti in via Toledo, scatta il sequestro

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Gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia hanno proceduto al sequestro di un notevole quantitativo di orologi contraffatti, esposti per la vendita nei pressi di via Toledo, all’angolo con piazzetta Matilde Serao. Gli orologi sono risultati, infatti, privi di numero seriale e di altri elementi idonei a identificarne la provenienza.

A carico del soggetto che stava provando a venderli, è stata redatta annotazione di Polizia Giudiziaria ed è stata contestata l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 474 del Codice penale, che punisce la contraffazione, alterazione o utilizzazione di marchi e segni distintivi di prodotti industriali, nonché la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti.

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Blitz in zona Montagna Spaccata

Gli agenti della Polizia Locale in forza alle U.O. I.A.E.S. e Tutela Edilizia hanno sequestrato un’attività di somministrazione con annessa area ludica di nuova realizzazione, in zona Montagna Spaccata. Dai controlli effettuati la Polizia Locale ha accertato la realizzazione di opere edili, di un passo carrabile abusivo e violazioni amministrative quali la mancanza del nulla osta di impatto acustico oltre che irregolarità nella somministrazione di alimenti e bevande. Pertanto l’intera area, comprensiva dell’attività di ristorazione e dell’annessa area giochi, è stata sottoposta a sequestro ed il titolare deferito all’AG