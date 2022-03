Orrore a Frattamaggiore, veleno ai gatti: “L’episodio non dovrà restare impunito”

Avvelenati 7 gatti nella colonia di Frattamaggiore, a denunciare il caso è il consigliere Borrelli. “Ci vergogniamo per chi non ha rispetto della vita“. Era stata regolarizzata da poco la colonia felina nel cimitero di Frattamaggiore, con cartelli installati dall’Amministrazione comunale. E’ proprio in questa colonia che sette gatti sono stati ritrovati morti.

La neo-colonia di gatti

Si sospetta un avvelenamento come causa della morte dei 7 poveri gattini. A scoprire i gatti è stata una volontaria del posto. “Quello che è successo nella colonia felina del cimitero di Frattamaggiore, inaugurata nemmeno due settimane fa, è disumano” questo il commento del consigliere Borrelli e di Conny Liotti, rappresenta territoriale del Sole che ride. “Non riusciamo a fare altro che vergognarci di chi non ha rispetto per la vita”, continuano.

L’episodio della colonia ha rattristito e stupito per la crudeltà messa in atto, che sia stato frutto di uno ” scherzo”, di una goliardia non importa Borrelli sottolinea: “L’episodio non dovrà restare impunito“. “Chiediamo alle Autorità che l’episodio non passi in secondo piano e chi si indaghi per individuare i responsabili di una tale barbarie”, ribadisce in fine.

La violenza sugli animali è una piaga che varie associazioni cercano di combattere da anni. Dal povero gatto preso a calci a Casoria agli spari riservati al piccolo a quattro zampe, la provincia di Napoli registra svariati casi di violenza. Spesse volte la causa di queste azioni non è altro che goliardia, infatti per la maggior parte sono proprio i giovanissimi i colpevoli. Si spera che i responsabili dell’avvelenamento dei 7 gatti a Frattamaggiore siano trovati e puniti al più presto.