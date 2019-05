Orrore al centro estivo, bambina di 4 anni violentata dall’autista del pulmino: 53enne arrestato

Centro estivo degli orrori per una bambina di poco più di 4 anni, violentata da un 53enne di origine rumena, Flocan Marin, nel centro estivo “La Mezzaluna” di Milchina in provincia di Gorizia in Friuli Venezia Giulia.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ha emesso un ordine di carcerazione nei confronti di Floaca, l’autista del pulmino con cui i bambini venivano portati sull’altipiano per le attività organizzate d’estate. I bimbi lo chiamavano “il maestro Marino”. I capi di imputazione mossi contro Floaca erano molto circostanziati. Il condannato, secondo gli atti, aveva obbligato la bimba a toccarlo e poi l’aveva violentata. L’orco è stato accompagnato dal personale della squadra mobile della Questura di Gorizia alla casa circondariale di Gorizia. dovra’ espiare la pena definitiva di sei anni di reclusione.