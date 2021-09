Tentano il colpo all’outlet Prada, 2 assalitori di Napoli sorpresi dai fumogeni. I carabinieri di Sant’Elpidio a Mare denunciavano alla Procura di Fermo per furto aggravato in concorso tra loro 2 napoletani, già noti per i loro precedenti di polizia. La coppia è stata individuata come responsabile del tentativo di furto aggravato a danno dell’outlet Prada nel centro commerciale Il Castagno di Sant’Elpidio a Mare.

ASSALITORI BLOCCATI DAI FUMOGENI

La notte del 10 settembre due persone, a volto coperto, penetrarono nel centro commerciale e raggiungevano, armati con un grosso piede di porco, il negozio forzando le porte di ingresso. Immediatamente si attivarono i sistemi di sicurezza a fronte dei quali i due assalitori si diedero alla fuga scoraggiati dal sistema fumogeno, dai carabinieri e dalle guardie giurate giunte sul posto in pochi minuti. Attraverso le telecamere pubbliche e private installate in zona i militari le forze dell’ordine riuscirono ad identificare i due colpevoli di 49 e 40 anni.