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Prosegue la lotta al parcheggio “selvaggio” del sindaco di Bacolo Josi Gerardo Della Ragione. Il primo cittadino ha reso noto, in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, di un parcheggio situato tra Miseno e Miliscola che è stato trovato con oltre 100 auto in più in sosta rispetto ai limiti consentiti.

Auto incastrate tra di loro, in doppia e tripla fila e che addirittura occupavano per intero viali e vialetti: insomma, una corsa all’incasso a danno, ovviamente, dei cittadini che volevano trascorrere una giornata di mare. E, per di più, in piena crisi bradisismica dopo il recente episodio sismico che ha causato diversi danni in area flegrea.

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Parcheggio “selvaggio” per il mare a Bacoli, oltre 100 auto fermate in doppia e tripla fila: il commento del sindaco Della Ragione

Di seguito, il post condiviso dal sindaco Della Ragione: “Hai vinto! Complimenti al parcheggio di Bacoli che oggi, tra Miseno e Miliscola, si è fatto trovare con oltre 100 auto in piu in sosta rispetto ai limiti consentiti. Sei proprio un fenomeno.

Non una in più, non una decina in eccesso. Ma più di cento. Un fatto allucinante. Macchine posizionate ad incastro, in doppia e tripla fila, con tanto di chiavi lasciate sul cruscotto. E viale e vialetti inutilizzabili. In una condizione di pericolo reale, nel pieno dell’emergenza bradisismica. E nel cuore di un’area protetta. Ma tanto che fa: l’importante è incassare.

Gli abbiamo consegnato il premio per l’inciviltà della settimana. Medaglia d’oro. Una bella multa. L’ha proprio meritata. Ed alla prossima infrazione, lo chiudiamo. Siamo felici perché contribuirà alle casse comunali. Ci dovrà versare 5000 euro. Li utilizzeremo al meglio per il bene dei cittadini.

Abbiamo poi beccato anche un parcheggiatore abusivo, a due passi dalla spiaggia. Imperterrito. Per lui, medaglia d’argento. E multa salata.

Non ci daremo tregua.

Ringrazio la Polizia Municipale di Bacoli, guidata dal comandante Marialba Leone, che sta effettuando controlli capillari.

Per un’estate sempre più sicura. Perché non siamo noi ad essere “cattivi”. Ma c’è semplicemente chi è proprio allergico alle regole. In nome del dio denaro. Insieme, contrasteremo chi pensava di essere impunito ed imponibile. Sempre. Senza sosta. Allo stesso modo accolgo con soddisfazione che molti altri parcheggi sono risultati in regola. Bene, continuate così. Esiste una ed un’unica strada per costruire lo sviluppo sostenibile che Bacoli merita. Ed è la strada della legalità. Un passo alla volta”.