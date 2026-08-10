Al setaccio la movida di Napoli, sequestrati coltelli e droga

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Continuano i servizi ad ampio raggio. Nell’ultimo giorno del weekend i carabinieri della compagnia Napoli Centro, insieme al personale dell’Asl di Napoli e della polizia municipale, hanno passato al setaccio le vie della movida nel cuore del capoluogo partenopeo. Il bilancio conta 62 persone identificate, 27 veicoli controllati, 21 contravvenzioni al codice della strada elevate e 3 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga.

Un 67enne e il 32enne sono stati denunciati perché trovati ad esercitare la professione abusiva di parcheggiatore. I due napoletani sono stati sorpresi nel quartiere di Chiaia nonostante sottoposti a Dacur.

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Sequestrati i coltelli a Napoli

Denunciato anche un 19enne per porto abusivo di armi. Il giovane nascondeva un coltello lungo 20 centimetri.

In manette anche un 37enne. L’uomo, sorvegliato speciale con obbligo di restare a casa nell’orario notturno, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione. Addosso anche un coltello di 16 centimetri. Arrestato è ora in attesa di giudizio.

Controllate anche 5 attività tra bar e ristoranti insieme al personale dell’Asl di Napoli. Saranno 7 le prescrizioni per gravi carenze igienico sanitarie elevate. Effettuata anche una diffida per un’insegna non regolare.

Controlli a Secondigliano e a Scampia

Alto impatto dei Carabinieri della compagnia di Napoli Stella che passano al setaccio tutte le vie, edifici e aree comuni dei quartieri di Secondigliano e Scampia. E’ proprio nell’area comune, nel complesso di edilizia popolare Case dei Puffi, che i militari tra secchi dell’immondizia e dentro alcuni vani dei contatori elettrici, trovano 50 dosi di crack, 110 dosi di kobret, 78 dosi di eroina e 14 dosi di cocaina. Durante i controlli denunciata anche una donna 26enne trovata mentre stava per lasciare il suo appartamento. La donna era sottoposta agli arresti domiciliari.