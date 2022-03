Agguato in casa a Napoli, 44enne ferito da un colpo di pistola

Agguato in casa a Napoli, 44enne colpito davanti al fratello. Ieri notte si è tornato a sparare nei Quartieri Spagnoli dove Pasquale Pirozzi è stato ferito da un colpo di pistola mentre si trovava all’interno della sua abitazione in salita San Nicola da Tolentino. Come riporta il Mattino l’episodio sarebbe avvenuto poco prima delle tre quando due soggetti hanno bussato ad una finestra del terraneo dove abita il ferito.

Il pregiudicato è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini dove stamane, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, era in attesa di un intervento chirurgico. È giudicato in condizioni non gravi.

IL RACCONTO DELLA VITTIMA DELL’AGGUATO

Pirozzi ha raccontato che, mentre era in casa con il fratello, due sconosciuti sono entrati nell’abitazione: uno ha fatto fuoco contro di lui, colpendolo alla coscia sinistra. Inoltre ha raccontato che i due aggressori sono scappati rapidamente.

La sua ricostruzione resta al vaglio della polizia che indaga. Il 45enne ha riferito di non conoscere le due persone che hanno aggredito lui e il suo familiare, né le motivazioni che potrebbero esserci dietro l’agguato. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato Montecalvario .