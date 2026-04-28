Paura a Napoli, pedone investito mentre attraversa la strada

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Paura nella giornata di ieri in via Calata Capodichino, dove un uomo è stato investito mentre attraversava. L’impatto è stato violentissimo, come dimostrano i danni riportati dall’auto coinvolta, con il parabrezza completamente frantumato e il gruppo ottico distrutto. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Esercito per prestare i primi soccorsi in attesa dell’ambulanza.

Le parole di Borrelli

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“Calata Capodichino è ormai diventata una pista da corsa a cielo aperto” dichiara il deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli, a cui i cittadini hanno inviato le immagini del tragico evento. “L’alta velocità, unita spesso alla distrazione fatale causata dall’uso dei cellulari alla guida, continua a mietere vittime. Non è più accettabile che attraversare la strada diventi un rischio per la vita”.

“Da tempo i residenti chiedono interventi strutturali per rallentare il flusso veicolare. Servono dossi artificiali, una segnaletica più visibile e, soprattutto, un presidio costante per sanzionare chi scambia le vie cittadine per un circuito. Esprimiamo la nostra vicinanza alla persona colpita e continueremo a dare battaglia affinché la sicurezza stradale diventi una priorità assoluta per l’amministrazione. Non si può morire di inciviltà”.