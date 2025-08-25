Paura a Praia a Mare, canadair e elicottero impegnati per sedare un grosso incendio

PUBBLICITÀ

Ancora fiamme tra i monti che dividono Praia a Mare e Aieta, in provincia di Cosenza. Un nuovo incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 agosto, in un’area già duramente colpita dai roghi delle scorse settimane.

Due canadair e un elicottero sono attualmente impegnati nelle operazioni di spegnimento. La situazione, secondo le prime informazioni, sarebbe sotto controllo, ma la preoccupazione resta alta.

L’ennesimo rogo riaccende i riflettori su quella che è stata una stagione estiva drammatica per tutto il versante tirrenico della Calabria. Interi ettari di macchia mediterranea sono andati distrutti a causa di incendi che, in molti casi, sembrano frutto di azioni dolose e coordinate.

Tentativi di incendio anche nel weekend

Nel fine settimana scorso si sono registrati nuovi tentativi di incendio. Uno dei più preoccupanti si è verificato a Santa Domenica Talao, dove nel tardo pomeriggio di sabato 23 agosto le fiamme sono state appiccate a ridosso del centro abitato. Fortunatamente, l’intervento immediato dei soccorsi ha evitato conseguenze gravi.

Le autorità locali continuano a monitorare il territorio e invitano la cittadinanza a segnalare tempestivamente qualunque comportamento sospetto.