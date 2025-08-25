PUBBLICITÀ
HomeCronacaPaura a Praia a Mare, canadair e elicottero impegnati per sedare un...
CronacaCronaca nazionale

Paura a Praia a Mare, canadair e elicottero impegnati per sedare un grosso incendio

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
incendio praia a mare
PUBBLICITÀ

Ancora fiamme tra i monti che dividono Praia a Mare e Aieta, in provincia di Cosenza. Un nuovo incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 agosto, in un’area già duramente colpita dai roghi delle scorse settimane.

Due canadair e un elicottero sono attualmente impegnati nelle operazioni di spegnimento. La situazione, secondo le prime informazioni, sarebbe sotto controllo, ma la preoccupazione resta alta.

PUBBLICITÀ

L’ennesimo rogo riaccende i riflettori su quella che è stata una stagione estiva drammatica per tutto il versante tirrenico della Calabria. Interi ettari di macchia mediterranea sono andati distrutti a causa di incendi che, in molti casi, sembrano frutto di azioni dolose e coordinate.

Tentativi di incendio anche nel weekend

Nel fine settimana scorso si sono registrati nuovi tentativi di incendio. Uno dei più preoccupanti si è verificato a Santa Domenica Talao, dove nel tardo pomeriggio di sabato 23 agosto le fiamme sono state appiccate a ridosso del centro abitato. Fortunatamente, l’intervento immediato dei soccorsi ha evitato conseguenze gravi.

Le autorità locali continuano a monitorare il territorio e invitano la cittadinanza a segnalare tempestivamente qualunque comportamento sospetto.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati