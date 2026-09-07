Paura ad Afragola, scoppia l’incendio nel bene confisca alla camorra

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Ieri si è verificato un incendio nella Masseria Ferraioli ad Afragola, fortunatamente sono stati salvati gli animali. La notizia è stata diffusa dall’associazione Libera: “Quattro ettari del “Museo vivente della biodiversità” della Masseria Antonio Esposito Ferraioli sono andati distrutti dalle fiamme. Centinaia di alberi, anni di cura e lavoro cancellati in poche ore. L’incendio ha inoltre compromesso parte dei confini della Masseria, esponendo nuovamente alcune aree al rischio di sversamenti abusivi. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Giovanni, alle attiviste, agli attivisti e a tutti gli ortolani della Masseria. Un luogo che rappresenta da anni un presidio concreto di legalità, ambiente, comunità e riscatto dei beni confiscati non può essere lasciato solo. Grazie ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Municipale di Afragola e a quanti sono intervenuti per mettere in salvo animali e api. Alla Masseria diciamo una cosa semplice: ci saremo. Per ricostruire, ripiantare e continuare a custodire insieme quella terra riscatta a camorra e malaffare. Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”

“La Masseria Ferraioli di Afragola, bene confiscato alla criminalità, ha subito gravi danni a causa di un incendio. Ettari bruciati, terreni distrutti dalle fiamme”. Questo si legge in una nota diffusa dalla Cgil Napoli e Campania, nella quale il sindacato “esprime preoccupazione per gli effetti e le ricadute che si potranno avere dopo questo episodio e ribadisce che il grande lavoro di Giovanni Russo, dei cittadini attivisti, degli ortolani, dei volontari e delle associazioni presenti non può andare perso”.

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“Un ringraziamento – prosegue la nota – va a tutte le forze dell’ordine intervenute in queste ore, ma è necessario consolidare l’azione di tutti a difesa di un importante presidio di legalità. Non possiamo lasciare solo nessuno. La Masseria è un patrimonio collettivo di un’intera comunità”.