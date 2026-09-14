Paura ad Aversa, minicar invade l’altra corsia e causa un incidente

PUBBLICITÀ

Incidente stradale nella serata di domenica 13 settembre ad Aversa, in via Salvo D’Acquisto. Il sinistro si è verificato intorno alle 20 e ha visto coinvolte una microcar e un’automobile. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, ancora da accertare, la microcar avrebbe oltrepassato la propria corsia, andando a scontrarsi con la vettura che arrivava dalla direzione opposta. L’impatto, fortunatamente, non avrebbe provocato feriti.

L’episodio riporta però l’attenzione sulle condizioni di sicurezza della strada, già al centro delle preoccupazioni di alcuni residenti. Da tempo vengono segnalati sorpassi e manovre azzardate, velocità elevate e comportamenti pericolosi da parte di alcuni motociclisti, tra cui anche impennate lungo la carreggiata. Un’immagine scattata da un residente durante l’incidente mostra proprio uno scooterista transitare accanto alla scena procedendo su una sola ruota, come visibile nella parte inferiore della fotografia.

PUBBLICITÀ

Una situazione che alimenta le richieste dei residenti per maggiore prudenza alla guida e più controlli lungo via Salvo D’Acquisto, considerata una strada particolarmente esposta a condotte rischiose.

FONTE FOTO: casertanews.it