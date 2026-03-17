Paura in piazza Gramsci a Giugliano, 14enne sfreccia tra la gente sul motocross senza targa

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Personale della Polizia Municipale di Giugliano in Campania, a seguito di segnalazione pervenuta nella serata di domenica 15 marzo, è intervenuta in zona Piazza Gramsci, dove un motocross senza targa e con a bordo un ragazzo senza casco a bordo impazzava per le strade e addirittura direttamente in Piazza Gramsci, mettendo a rischio gli altri ragazzi e le famiglie presenti nei pressi delle giostre.

Dopo qualche minuto di attesa si udiva da lontano il rombo del motore e si riusciva a bloccare il motocross in via Labriola senza non poca difficoltà. A seguito del controllo, il veicolo motocross Lem di 125 cc di cilindrata, guidato da un ragazzino appena 14enne di Giugliano, è risultato mai immatricolato, privo di targa e di copertura assicurativa. Mentre il minore è risultato privo di casco e senza il titolo abilitativo per la guida del motocross.

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Sono stati convocati i genitori a cui è stato affidato il minore e notificate tutte le violazioni

commesse, ovvero guida senza patentino, guida senza casco protettivo, guisa senza copertura assicurativa, guida di veicolo mai omologato e senza targa.

Inoltre il veicolo è stato sequestrato per la successiva confisca. L’importo complessivo ammonta ad oltre 6.500 euro.

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In località Varcaturo, i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno denunciato due minorenni per fuga pericolosa.

I militari sono a Qualiano in via di Vittorio quando vedono arrivare un Sh, in sella due ragazzi. Gli intimano l’alt ma loro non si fermano. Parte l’inseguimento. Prima per le vie del centro poi verso la periferia.

I militari sono a pochi metri ma la fuga spericolata continua. Interviene un’altra gazzella che chiude ogni possibile via di fuga. Il mezzo non frena e si schianta contro la pattuglia dei militari.

Al momento del controllo lo scooter risulterà privo di copertura assicurativa.