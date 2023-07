Paura nel Cilento, si ribalta il camion che trasportava l’attrezzatura per il concerto di Andrea Sannino

PUBBLICITÀ

Tragedia sfiorata sulla Mingardina, nel Cilento tra Palinuro e Poderia, questa notte. Il camion che trasportava l’attrezzatura per il concerto del cantante Andrea Sannino, tenutosi nella serata di ieri a Camerota, è improvvisamente sbandato, ribaltandosi e finendo fuori strada.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e il 118. Fortunatamente, solo tanto spavento per il conducente. Stamattina, è stato necessario l’intervento di una gru per rimuovere il mezzo pesante e liberare la carreggiata, con inevitabili code e disagi lungo il tratto durante tali operazioni. Accertamenti in corso, per ricostruire l’esatta dinamica e le cause del sinistro.

PUBBLICITÀ

Di seguito, la nota di Andrea Sannino pubblicata sul suo profilo Instagram, in riferimento all’incidente:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Sannino (@andreasanninoofficial)