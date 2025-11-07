PUBBLICITÀ
Paura nella notte a Marano, fiamme nel supermercato vicino alla chiesa

Redazione Internapoli
Momenti di apprensione nella notte a Marano, dove un incendio è divampato all’interno del supermercato situato di fronte alla Chiesa di San Ludovico D’Angiò, all’angolo tra via Norvegia e via Don Mimì Galluccio. Sul posto sono intervenute prontamente due squadre dei vigili del fuoco, che sono riuscite a domare le fiamme.

Una coltre di fumo nero si è alzata in cielo, probabilmente a causa della combustione di materiale plastico. Le cause del rogo restano ancora da accertare. Tanta la paura tra i residenti della zona, ma fortunatamente non si registrano feriti.

