Pc e tablet mai restituiti dopo la DAD, denunciati 81 genitori a Pozzuoli

Didattica a distanza e tablet. Due parole chiave che hanno affollato le aule domestiche di milioni di studenti durante la fase più acuta della pandemia. Molte famiglie in difficoltà hanno beneficiato di materiale messo gratuitamente a disposizione dalle scuole. Pc e tablet che hanno garantito a tutti un collegamento alla rete e ai corsi online.

Pc e tablet per la DAD presi in comodato d’uso e mai restituiti alle scuole

Il principio è quello del comodato d’uso. Quindi, una volta terminata l’esigenza, i computer e i tablet sarebbero dovuti tornare nelle mani delle direzioni scolastiche. “Sarebbero”, perché – in realtà – almeno 75 di questi non sono mai stati restituiti alle scuole.

I carabinieri hanno denunciato 81 genitori di studenti di Pozzuoli per appropriazione indebita

Per questo motivo, i carabinieri della compagnia di Pozzuoli, con la collaborazione degli istituti scolastici dell’area flegrea, hanno monitorato questo fenomeno e denunciato per appropriazione indebita 81 persone. Tutti genitori di studenti della città di Pozzuoli.

Denunciati anche 151 genitori che non hanno rispettato l’obbligo di frequenza scolastica di 88 minori

Non solo tablet. Anche la dispersione scolastica è un tema centrale nell’agenda dei militari. Infatti, sono 151 i genitori denunciati per gli 88 minori non sensibilizzati all’obbligo di frequenza. Parliamo, nello specifico, di dati riferibili all’area che abbraccia la città puteolana, come Monteruscello, Quarto Flegreo, Bacoli e Monte di Procida.