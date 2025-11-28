Petardo ritrovato davanti al Comune, la denuncia del sindaco di Sant’Antimo

PUBBLICITÀ

Stamattina è stata segnalata la presenza un petardo inesploso è stato inserito all’interno della Mangiaplastica installata davanti al Comune di Sant’Antimo. L’episodio è stato denunciato dal sindaco Massimo Buonanno: “Un’azione irresponsabile, che avrebbe potuto causare danni alla macchina e, soprattutto, mettere a rischio la sicurezza dei cittadini. La Mangiaplastica è un servizio pensato per tutta la comunità: migliora l’ambiente, incentiva il riciclo e premia i comportamenti virtuosi. Danneggiarla significa colpire un bene comune. Per questo, colgo l’occasione per rivolgere un appello alla città: rispettiamo le nostre strutture, tuteliamo gli spazi pubblici, promuoviamo insieme senso civico e responsabilità. Garantisco che atti pericolosi o vandalici non saranno tollerati da questa amministrazione e siamo già al vaglio delle telecamere installate in loco al fine di individuare il o i responsabili di tale atto criminale. Continuiamo a prenderci cura del nostro paese, insieme, con responsabilità e rispetto“.