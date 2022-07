Guerra a Pianura, scarcerato ras dei Calone-Esposito-Marsicano

C’è un ulteriore ‘tassello’ che si aggiunge al già precario equilibrio nel mosaico criminale di Pianura. Anthony Lopes, giovane ras al soldo degli Esposito-Marsicano-Calone, è stato assolto dall’accusa di aver cercato di uccidere nel corso di una tentata rapina Michele Ortone. Decisiva si è rivelata la linea difensiva seguita dal suo avvocato, il penalista Mauro Zollo, e il fatto che la vittima non abbia riconosciuto l’imputato in aula. La notizia è stata anticipata questa mattina da Luigi Nicolosi per Il Roma. Lopes era stato arrestato lo scorso novembre (leggi qui l’articolo) per il ferimento di Ortone avvenuto nel luglio precedente: in quell’occasione dichiarò di essere rimasto vittima di un tentativo di rapina, versione che non ha mai convinto gli inquirenti. Lopes viene indicato come particolarmente vicino al ras Antonio Calone. Era luglio scorso quando Ortone arrivò all’ospedale San Paolo con un colpo di pistola alla gamba. Dichiarò di aver subito un tentativo di rapina: versione che non ha mai convinto gli investigatori anche per i precedenti della ‘vittima’. Ortone infatti in passato fu coinvolto in un cruento fatto di sangue quando fu accusato di aver accoltellato un altro giovane (leggi qui l’articolo). Secondo la ricostruzione fatta all’epoca dai carabinieri il 20enne accoltellato avrebbe contestato a Ortone un debito insoluto di 50 euro, relativo ad un corrispettivo pattuito per il prestito di una carta prepagata. Episodio su cui sono ancora in corso accertamenti. Tutto da rifare quindi, per risalire al colpevole.