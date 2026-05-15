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Pino Bozza ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
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Pino Bozza ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli
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InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Pino Bozza.

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La storia di Pino Bozza è una di quelle che colpisce, una storia di rivalsa e determinazione ma anche di eccessi e cadute. «Da piccolo mia madre mi diceva sempre che con i soldi dell’ovetto Kinder avremmo mangiato per un giorno sia a pranzo che a cena. Oggi un bel pezzo di “chocolate” lo mangio tutte le volte che ne ho voglia!», scrive su Instagram, a incorniciare una foto in cui le mani tatuate afferrano il volante di una Mercedes.

Prima di aprire la sua trattoria “Antonio La Trippa a Napoli, Bozza era stato vittima di una grave dipendenza da cocaina. Era il suo sogno aprire un locale. Aveva prarparato le insegne, i manifesti e tutte le stoviglie griffate. Ma la droga ha rovinato tutto. È allora la decisione di entrare spontaneamente in una comunità per tossicodipendenti in Toscana e riprendersi la vita in mano.

La storia di Bozza è ora raccontata anche in un podcast, “Cocaina e babà” di Gabriella Simoni su Spotify. La giornalista e inviata di guerra del Tg5 ha deciso di narrare la storia del ristoratore napoletano, «un antieroe moderno che cerca il senso di una vita complicata e controversa. Non è un pentito e non si vergogna del passato perché è quello che determina chi è oggi. Nel bene e nel male».

Da anni Pino Bozza è sulla cresta dell’onda. Amato e molto seguito sui social si è sempre esposto con toni forti su molti argomenti, soprattutto legati al cibo. Nonostante la posizione periferica, il locale è sempre pieno, sia di giorno che di sera. Conta all’incirca 200mila persone all’anno ed è anche tappa fissa di tutti (o quasi) i personaggi famosi che soggiornano a Napoli.

L’imprenditore è finito nella cronaca locale più volte, nel bene e nel male

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Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

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