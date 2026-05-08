Roberto Colella ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli

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InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Roberto Colella. Autore, compositore e polistrumentista, per 12 anni frontman della band napoletana La Maschera, è uscito giovedì 7 maggio per l’etichetta Full Heads ‘Ce Sta Sempe ‘Na Via’, il suo primo album solista. Un lavoro che prova ad analizzare ansie e paure per trasformarle in nuovi stimoli. Un modo per ricordare che “ce sta sempena via pe’ nunn’ essere sulo a stu munno”.

Il nuovo progetto discografico di Roberto Colella raccoglie ballate intime e brani energici intrecciando emozione e analisi sociale, fragilità e speranza. Gli arrangiamenti, arricchiti dalla presenza di un quartetto d’archi, un quartetto di legni e da musicisti provenienti da percorsi diversi, abbracciano acustico, contemporaneo e contaminazioni sperimentali.

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