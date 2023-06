Pitbull aggrediscono il bimbo e la mamma, paura nel Salernitano

PUBBLICITÀ

Un bimbo di otto anni e la sua mamma sono stati aggrediti da due pitbull sfuggiti al controllo dei proprietari. Domenica si è verificata l’aggressione all’interno di un cortile di un gruppo di case situate nella frazione Sant’Arcangelo a Cava dei Tirreni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il piccolo stava giocando con un pallone sotto il controllo della madre nel cortiletto.

Come riporta Italia2tv i due cani hanno scavalcato un cancello avventandosi prima sul bambino e poi sulla madre che cercava di proteggerlo. Entrambi sono stati trasportati e ricoverati in ospedale: la donna avrebbe riportato un taglio ad un braccio, mentre il bimbo avrebbe diverse ferite alla schiena che i medici stanno valutando anche per scongiurare lesioni più profonde. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per accertare le responsabilità dell’accaduto.

PUBBLICITÀ