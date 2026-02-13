Pitbull azzanna una bimba di 2 anni, paura nell’appartamento

PUBBLICITÀ

Una bimba di 2 anni è rimasta ferita dopo essere stata azzannata da un pitbull all’interno di un’abitazione privata a Ceccano, in provincia di Frosinone. L’incidente si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 22.30. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Frosinone, allertati tramite il 112.

Bimba scaraventata a terra dal pitbull

Secondo una prima ricostruzione, l’animale avrebbe morso la piccola al braccio, scaraventandola a terra e contro un muro e provocandole diverse lesioni. Alcune persone presenti nell’appartamento sono riuscite a intervenire, liberando la bambina dalle fauci del cane. Per ricevere le cure necessarie, la piccola è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

L’uomo che è intervenuto per salvarla, un 42enne, è stato a sua volta accompagnato in codice verde all’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone per le medicazioni del caso.

Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.