Bimba di 2 anni muore dopo il mal di pancia, scatta l’indagine

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Una bambina di due anni è morta nella mattinata di martedì 9 settembre all’ospedale Buzzi di Milano, dove era stata trasferita in fin di vita dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Rho. La struttura milanese ha segnalato l’accaduto alla Procura, che si appresta ad aprire un fascicolo per omicidio colposo. Sul caso è intervenuta anche Regione Lombardia, che ha disposto una verifica sulle procedure seguite.

Anastasia era arrivata al reparto di urgenza di Rho nel tardo pomeriggio di lunedì, accompagnata dai parenti e con forti dolori all’addome. Presa in carico dai medici, ha visto peggiorare le proprie condizioni con il passare delle ore, fino a un primo arresto cardiaco. Una volta stabilizzata, è stata trasferita d’urgenza a Milano, dove è deceduta.

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Aperta l’indagine dalla Procura di Milano

Il decesso è stato accertato in mattinata al Buzzi. La pm di turno Rosaria Stagnaro, che coordina l’indagine con l’aggiunto Roberto Piscitello, procederà nelle prossime ore all’iscrizione nel registro degli indagati – a garanzia – dei sanitari che hanno seguito la bambina, non appena avrà a disposizione la documentazione clinica e una prima ricostruzione dei fatti. Il passo successivo sarà l’autopsia, necessaria per accertare le cause della morte.

Regione Lombardia ha chiesto ad Ats Città Metropolitana di Milano (l’ex Asl) di controllare le procedure adottate nel caso della bambina. L’Ats ha quindi disposto la costituzione di una commissione di verifica. “Si tratta di un evento estremamente doloroso di fronte al quale esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia“, ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. “Abbiamo chiesto che la vicenda venga approfondita in ogni suo aspetto e che siano verificate con attenzione le procedure adottate e il percorso seguito dalla bambina”, ha aggiunto. “Come doveroso in casi come questo, abbiamo inoltre immediatamente trasmesso notifica alla Procura della Repubblica“.