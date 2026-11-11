Pizzini e incontri al supermercato: così sarebbe stato condizionato l’appalto da 23,8 milioni

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Un pacco nero con una striscia arancione consegnato alla vigilia di Natale e una busta sigillata portata a casa dopo Pasqua. Secondo la ricostruzione della Procura, non sarebbero stati regali, ma due consegne di denaro destinate a Tommaso Casillo, ex senatore e fino a pochi giorni fa presidente del Consiglio di amministrazione di Soresa, la centrale regionale di committenza per gli appalti della sanità campana.

È uno dei passaggi più significativi della maxi inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che ha ricostruito un presunto sistema di corruzione, favori e condizionamenti nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici. Nel mirino degli investigatori sono finiti il settore dei rifiuti, quello sanitario e i rapporti tra imprenditori, politici, funzionari e ambienti della criminalità organizzata.

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Al centro della ricostruzione investigativa ci sono gli imprenditori Mario e Marco Langella, padre e figlio, attivi nei servizi ambientali e sanitari. Secondo i magistrati, avrebbero consegnato a Casillo 20mila euro nel dicembre 2025 e altri 100mila euro alla fine di aprile 2026. Le somme sarebbero state destinate, rispettivamente, all’appalto per i rifiuti a Somma Vesuviana e a due lotti della gara da 23,8 milioni di euro per il noleggio di barelle destinate alle strutture sanitarie della Campania.

Il pacco nero alla vigilia di Natale e la busta dopo Pasqua

La ricostruzione dei magistrati parte da una conversazione del 16 dicembre 2025. Marco Langella avrebbe detto: «20 a quel signore là». Il padre avrebbe risposto: «Glieli devi dare 20. Perché hanno fatto là». Per gli investigatori, il riferimento sarebbe ai 20mila euro destinati a Casillo in relazione all’appalto sui rifiuti a Somma Vesuviana.

Pochi giorni dopo, il 23 dicembre, sarebbe avvenuta la prima consegna. Marco Langella avrebbe lasciato il cellulare a casa, raggiunto l’abitazione dell’ex senatore e consegnato un pacco natalizio nero, caratterizzato da una striscia arancione. Secondo l’accusa, all’interno ci sarebbero stati i 20mila euro.

La seconda consegna sarebbe avvenuta il 30 aprile 2026. In questa occasione l’imprenditore avrebbe preparato una busta sigillata con del nastro adesivo. Anche in questo caso avrebbe adottato alcune precauzioni: avrebbe lasciato il proprio cellulare nella Porsche e raggiunto Casoria utilizzando l’auto di un dipendente.

Quest’ultimo, successivamente ascoltato come testimone, avrebbe riferito di aver visto Langella entrare nell’abitazione di Casillo con la busta e uscire senza averla più con sé. Per i magistrati, quella sarebbe stata la consegna dei 100mila euro legati ai due lotti dell’appalto Soresa per il noleggio delle barelle.

Nella ricostruzione accusatoria vengono richiamate anche alcune spese in contanti sostenute da Casillo nei giorni successivi: 10mila euro per saldare un debito risalente a tre anni prima, relativo a lavori nell’abitazione di un familiare, 2.080 euro per un viaggio a Formentera e ulteriori acquisti e regali. Elementi che gli investigatori avrebbero valutato nel ricostruire la presunta disponibilità di denaro contante.

Gli incontri nel supermercato di Casoria: «Ci vediamo al solito posto»

Un altro elemento centrale dell’indagine riguarda le modalità con cui Casillo e Marco Langella avrebbero organizzato i loro appuntamenti. Quando dovevano parlare di persona, secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due non si sarebbero contattati direttamente per fissare gli incontri.

A fare da tramite sarebbe stato Antonio Rea, un altro imprenditore. Era lui a telefonare prima a uno e poi all’altro, organizzando gli appuntamenti. Dopo questa sorta di triangolazione, Casillo e Langella si sarebbero incontrati in un supermercato di Casoria gestito dallo stesso Rea.

La formula utilizzata sarebbe stata quella di vedersi «al solito posto». All’interno del punto vendita, secondo l’accusa, i due avrebbero discusso di appalti fingendosi normali clienti. La Guardia di Finanza avrebbe documentato dieci appuntamenti, durante i quali sarebbero avvenuti anche scambi di pizzini e informazioni.

Antonio Rea è tra i soggetti destinatari dell’invito a comparire per l’interrogatorio preventivo. Gli investigatori ritengono che la ricostruzione di questi incontri sia importante per comprendere le relazioni tra gli imprenditori e l’ex presidente di Soresa.

Il ruolo di Casillo e l’azzeramento della governance di Soresa

La posizione di Tommaso Casillo assume un rilievo particolare anche alla luce della sua lunga carriera politica e istituzionale. Socialista, senatore dell’Ulivo dal 2001 al 2006, sottosegretario nel secondo Governo Prodi e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, dal 2022 era alla guida del Consiglio di amministrazione di Soresa.

Proprio la centrale regionale di committenza è al centro del filone relativo alla gara da 23,8 milioni di euro per il noleggio delle barelle. Dopo la diffusione della notizia dell’inchiesta e del coinvolgimento del suo presidente, il governatore Roberto Fico ha annunciato l’azzeramento della governance della società.

Nell’indagine risultano coinvolti anche alcuni dirigenti e dipendenti di Soresa. Virgilio Barbati, dirigente della società, è indagato per corruzione, mentre Raffaele Scognamiglio, altro dirigente, è accusato di turbata libertà degli incanti. Massimo Sibilio, dipendente della centrale regionale, risulta invece indagato per corruzione.

Il manager dell’Asi Napoli 3 Sud e i presunti favori alle strutture sanitarie

Un ulteriore filone riguarda Giuseppe Russo, direttore generale dell’Asi Napoli 3 Sud, indagato per corruzione nell’esercizio della funzione. Secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe esistito un accordo tra il manager e gli imprenditori Langella per favorirli nei rapporti con alcune strutture sanitarie private.

In cambio, secondo la ricostruzione dei magistrati, sarebbe stato previsto l’affidamento di esami clinici e di laboratorio a una struttura riconducibile all’imprenditore Mauro Beneduce, già assessore comunale a Volla e Sant’Anastasia.

Anche Russo dovrà sostenere l’interrogatorio preventivo davanti al gip, prima della decisione sull’eventuale applicazione della misura cautelare richiesta dalla Procura.

Il caso Teresa Manzo e l’assunzione del compagno al Cus

Tra le persone coinvolte nell’inchiesta figura anche Teresa Manzo, ex deputata del Movimento 5 Stelle, indagata per corruzione nell’esercizio della funzione.

La vicenda riguarda la nomina di Dario Vicedomini a commissario coordinatore del Centro Unico di Servizi per le Società Cooperative (Cus), avvenuta nel novembre 2020 con un decreto dell’allora ministro Stefano Patuanelli, estraneo all’indagine.

Secondo l’accusa, in cambio dell’interessamento di Manzo, all’epoca parlamentare e vicepresidente della Commissione di controllo sugli enti previdenziali, Vicedomini si sarebbe impegnato ad assumere al Cus Alessandro Martino, compagno della deputata.

La struttura si occupa dell’inserimento lavorativo di ex detenuti e disoccupati. Secondo la ricostruzione investigativa, Martino avrebbe percepito uno stipendio di circa mille euro al mese senza recarsi effettivamente al lavoro. In prossimità delle elezioni sarebbe stato inoltre richiesto un aumento a 1.500 euro, con la motivazione di dover sostenere le spese della campagna elettorale.

Manzo, Vicedomini e Martino dovranno comparire davanti al gip per gli interrogatori preventivi.

Il sindaco di Volla e il «pacchetto di caramelle»

Tra i capitoli dell’inchiesta ci sono anche i presunti rapporti corruttivi tra gli imprenditori Langella e il sindaco di Volla, Giuliano Di Costanzo, indagato per corruzione.

Gli investigatori si soffermano in particolare su un episodio del 29 maggio. In quella data Marco Langella avrebbe incontrato il primo cittadino. Il giorno successivo, parlando con il padre, avrebbe riferito di avergli consegnato «un pacchetto di caramelle».

Una frase finita sotto la lente degli inquirenti, che la inseriscono nella ricostruzione dei presunti rapporti tra gli imprenditori e l’amministrazione comunale. Anche Di Costanzo dovrà sostenere l’interrogatorio preventivo.

Nel registro degli indagati compare inoltre Ivan Aprea, consigliere comunale di Volla. Secondo la ricostruzione della Procura, i Langella avrebbero sostenuto anche Rossella Casillo, figlia dell’ex presidente di Soresa, candidata alle Regionali del novembre 2025 con la lista deluchiana «A testa alta», senza essere eletta. La donna non risulta indagata.

Il clan Veneruso e il filone sulle infiltrazioni criminali

L’inchiesta non si limita alle presunte tangenti e ai rapporti con gli amministratori. Un filone distinto riguarda le ipotesi di collusione con la criminalità organizzata contestate agli imprenditori Langella.

In carcere sono finiti anche Vincenzo Pagano, ritenuto il reggente del clan Veneruso, e Mario Veneruso, considerato un esponente di spicco della cosca. Per gli imprenditori Langella viene contestato anche il concorso esterno in associazione camorristica.

Le indagini si concentrano inoltre sugli appalti nei settori dei rifiuti e dei servizi pubblici in diversi Comuni dell’area metropolitana di Napoli, tra cui Volla, Casoria, Cercola e Somma Vesuviana.

Tredici misure cautelari e quasi mille pagine di atti

Il quadro investigativo è contenuto in quasi mille pagine di atti. Le ordinanze cautelari eseguite sono tredici: nove persone sono finite in carcere e quattro agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso su richiesta dei pubblici ministeri Henry John Woodcock e Francesca Paola Colonna Romano, coordinati dal procuratore aggiunto Sergio Ferrigno. L’indagine è stata condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, insieme al Nucleo investigativo della Guardia Costiera.

Per altri indagati sono stati fissati gli interrogatori preventivi, prima della decisione del gip sulle richieste cautelari. Tra questi figurano amministratori, imprenditori e funzionari pubblici.

Dai presunti 20mila euro per l’appalto sui rifiuti ai 100mila legati alla gara per le barelle, passando per gli incontri nel supermercato di Casoria, i pizzini e il presunto sistema di assunzioni e favori: sono diversi i filoni che compongono l’inchiesta. Le contestazioni dovranno ora essere affrontate nelle sedi giudiziarie e tutti gli indagati potranno difendersi dalle accuse, nel rispetto della presunzione di innocenza.