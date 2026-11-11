Ieri in tarda serata, un gruppo di ragazzi si è introdotto nell’istituto “Rita Levi Montalcini”, in via Vaiani. I carabinieri della tenenza locale sono intervenuti pochi minuti dopo. I ragazzi sono fuggiti prima di essere rintracciati. Solo uno di loro, un 13enne, è stato identificato e riaffidato ai genitori. La struttura sarebbe stata allagata, danneggiati alcuni arredi. Già nei giorni scorsi, la tenenza ha scongiurato alcuni tentativi di occupazione. Indagini in corso.
Tentano di allagare la scuola nel Napoletano, beccato 13enne: caccia ai complici
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