Tentano di allagare la scuola nel Napoletano, beccato 13enne: caccia ai complici

PUBBLICITÀ

Ieri in tarda serata, un gruppo di ragazzi si è introdotto nell’istituto “Rita Levi Montalcini”, in via Vaiani. I carabinieri della tenenza locale sono intervenuti pochi minuti dopo. I ragazzi sono fuggiti prima di essere rintracciati. Solo uno di loro, un 13enne, è stato identificato e riaffidato ai genitori. La struttura sarebbe stata allagata, danneggiati alcuni arredi. Già nei giorni scorsi, la tenenza ha scongiurato alcuni tentativi di occupazione. Indagini in corso.