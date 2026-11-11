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Tentano di allagare la scuola nel Napoletano, beccato 13enne: caccia ai complici

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Tentano di allagare la scuola nel Napoletano, beccato 13enne: caccia ai complici
Tentano di allagare la scuola nel Napoletano, beccato 13enne: caccia ai complici
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Ieri in tarda serata, un gruppo di ragazzi si è introdotto nell’istituto “Rita Levi Montalcini”, in via Vaiani. I carabinieri della tenenza locale sono intervenuti pochi minuti dopo. I ragazzi sono fuggiti prima di essere rintracciati. Solo uno di loro, un 13enne, è stato identificato e riaffidato ai genitori. La struttura sarebbe stata allagata, danneggiati alcuni arredi. Già nei giorni scorsi, la tenenza ha scongiurato alcuni tentativi di occupazione.  Indagini in corso.

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Gianluca Spina
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