Fiocco di neve col pezzotto sul contatore, la scoperta da ‘Poppella’

PUBBLICITÀ

I carabinieri sono arrivati nel rione Sanità dopo esser stati chiamati dal personale dell’Enel. E’ partito così il controllo dei militari nel laboratorio della pasticceria Poppella in via Mario Pagano, lì hanno costatato una manomissione dei contatori e del lettore di potenza. A quel punto i controlli vengono estesi anche nel punto vendita dell’azienda a via Arena della Sanità e lì vengono scoperte le stesse manomissioni trovate nel laboratorio. Terminati i controlli del personale Enel, i Carabinieri della stazione Napoli Stella hanno per furto aggravato il 48enne titolare dell’attività.

“Sono amareggiato”, ha detto Poppella dopo i controlli. “Ho la coscienza tranquilla. Tutto verrà chiarito”.

PUBBLICITÀ

Robert De Niro in vacanza a Napoli: pizza da ‘Concettina’ e Fiocco di neve da Poppella

Stanno spopolando sul web le foto di Robert De Niro in vacanza a Napoli, tra una pizza da Concettina e un Fiocco di neve di Poppella. La star di Hollywood aveva visitato Napoli già nel 2005 e ora, dopo 18 anni, ha deciso di farvi ritorno. Nella giornata di ieri, martedì 25 luglio, l’attore, due volte Premio Oscar è stato avvistato nel centro storico di Napoli. Nello specifico, De Niro si è addentrato nel Rione Sanità. Qui ha dapprima gustato una pizza da Concettina ai Tre Santi e, poi, si è concesso un famoso “Fiocco di neve” nella pasticceria Poppella.

“Abbiamo ospitato una delle star di Hollywood. È stato un onore immenso ospitare Robert De Niro nella pasticceria Poppella!” si legge sulle pagine social dell’attività commerciale del Rione Sanità. Qui hanno pubblicato anche le foto della visita dell’icona di Hollywood.

In realtà, Robert De Niro è in Campania già da lunedì 24 luglio. L’attore newyorkese, infatti, nella serata di lunedì è stato avvistato al ristorante Lo Scoglio – meta in estate di parecchi vip – a Marina di Cantone, a Nerano, in Penisola Sorrentina. Una vera e propria crociera nel nostro Mediterraneo quella che sta facendo Robert De Niro, a bordo di un mega yacht e in compagnia dei suoi figli. Qualche giorno fa, infatti, l’attore si trovava alle isole Eolie, in Sicilia