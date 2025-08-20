PUBBLICITÀ
Positivo all'alcoltest chiama il padre: anche lui è ubriaco

Redazione Internapoli
A Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, un giovane fermato perché positivo all’alcoltest ha chiamato il padre per farsi venire a prendere in caserma, ma anche il genitore è risultato ubriaco. Per entrambi sono scattate le denunce per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente di guida.
Il fatto Nel corso di un controllo da parte della polizia municipale, il giovane è stato colto con un tasso di alcol nel sangue superiore al consentito. Il ragazzo ha quindi chiamato il padre affinché lo venisse a prendere; ma all’arrivo anche l’uomo, sottoposto a sua volta allo stesso test, è stato trovato alticcio.

