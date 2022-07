Boss uccisi a Pozzuoli, la Cassazione cancella quattro ergastoli

Quattro ergastoli cancellati nonostante sia in primo che secondo grado per quattro imputati fosse stato deciso il carcere a vita. Questa la decisione presa in serata dalla Cassazione per i quattro ras imputati per il duplice omicidio di Domenico Sebastiano e Raffaele Bellofiore. Cancellato dunque il massimo della pena per Gennaro Longobardi e Gaetano Beneduce, ai vertici della cosca Longobardi-Beneduce, a Salvatore Cerrone alias Totore ‘o biondo e Nicola Palumbo detto Faccia abuffata, ras del clan Del Bivio. Per la condanna dei quattro ras la Procura si avvalse delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia che ricostruirono cosa accadde prima e dopo il 19 giugno 1997 al rione Toiano di Pozzuoli. I killer rubarono un furgone parcheggiato nelle vicinanze di un bar della zona e si recarono sul posto. I sicari scesero dal veicolo armati di fucili a canne mozze e spararono decine di volte contro le vittime che si diedero alla fuga tentando di nascondersi in un parco e tra le colonne di un porticato. Ma per Bellofiore alias Lelluccio ‘o biondo e Sebastiano detto Mimì cap’ i morte non ci fu scampo. Tra i primi a parlare di quel delitto il pentito dei ‘maranesi’ Roberto Perrone che spiegò che «Giuseppe Polverino quando seppe nel dettaglio come erano andate le cose si arrabbiò molto perché Gennaro Longobardi, dopo aver colpito con il fucile a pompa una delle due vittime sfigurandola, si alzò il passamontagna e gli sputò in faccia». Bellofiore e Sebastiano furono crivellati da decine di proiettili nonostante avessero tentato la fuga. La Cassazione oggi ha cancellato i precedenti verdetti accogliendo pienamente le argomentazioni dei legali dei quattro imputati, gli avvocati Claudio Davino, Stefano Sorrentino, Antonio Abet, Domenico De Rosa e Luca Gili.